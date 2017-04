Catherine Wilkening, actrice et boulimique pendant 15 ans : "Je me défonçais à la nourriture"

La première bouchée est jouissive, apaisante, la deuxième bouchée on a compris qu’on allait tomber dans le cercle infernal, même si on ne sait pas forcément qu’on va faire une boulimie. Et après on commence à sentir qu’on commence à être addict. En vomissant on se délivre de ce poids énorme où on est une grosse truie et on n’arrive plus à marcher. Mais au moment où on vomit, on se trouve aussi abject que ce qu’on vomit. Catherine Wilkening