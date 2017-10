"Ce gros porc puant d'Harvey Weinstein" : Antoine de Caunes soutient sa fille Emma et dégomme le producteur

La colère d’un père. Alors que le scandale Harvey Weinstein défraye la chronique de par le monde, Antoine de Caunes a souhaité mettre son grain de sel. Il faut dire qu’il est personnellement concerné par l’affaire, sa fille Emma ayant révélé mardi avoir été harcelée sexuellement par le producteur dont les agissements ont été dénoncés par de nombreuses autres personnalités comme Rosana Arquette et Asia Argento.





Dans son émission "Popopop" sur France Inter mercredi soir, l’animateur a tout d’abord salué le courage de sa fille : "Tout le monde le sait, il faut du courage quand on est une femme pour mettre sur la place publique de telles histoires et j’espère que l’exemple de cet aréopage de comédiennes aidera à libérer la parole de victimes plus anonymes". Et Antoine de Caunes de dégoupiller en qualifiant Harvey Weinstein de "gros porc puant". Avant de lancer des fleurs à Emma : "Je suis fier d'avoir une fille comme elle".





De quoi faire plaisir à la principale intéressée qui s’est empressée de lui répondre sur Twitter : "Et moi d’avoir un père comme lui".