Ce que vous ignorez sûrement sur Simon Konecki, le mari d’Adele

Né en 1974 à New York, Simon Konecki est arrivé à Londres à l’âge de 10 ans. Passé par la prestigieuse école pour garçons d’Eton, Simon Konecki devient courtier à seulement 17 ans. A 24 ans, il dirige sa propre équipe chez Lehman Brothers. Trois ans plus tard, il claque la porte de l’établissement avec l’envie de mettre son talent pour une cause humanitaire.