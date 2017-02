PHOTOS - Céline Dion : deux fans se fiancent devant elle, sa réaction est hilarante

C'est après les photos que Nick a choisi de s'agenouiller. A la plus grande surprise de sa belle et de Céline Dion, dont la surprise a été capturée par ses photographes. "Je n'ai même pas dit oui... pendant deux minutes j'étais juste choquée", relate Austin. "J'ai regardé Céline Dion et on l'a toutes les deux regardé. Puis je l'ai juste embrassé'", ajoute-t-elle. "Est-ce que je devrais vraiment être là ?" se serait amusée la chanteuse qui a pris un nouveau cliché avec l'heureux couple, leur bague de fiançailles bien en évidence.