Céline Dion rejoint "The Voice" et l'annonce de manière délirante

THIS IS THE VOICE - La diva - et sa nouvelle coupe de cheveux - aideront Gwen Stefani et ses talents dans la nouvelle saison de l'émission musicale qui démarre le 27 février sur NBC aux Etats-Unis. "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle", dit d'elle sa nouvelle collègue. On n'a pas de mal à la croire en voyant l'interview qu'elles ont donnée toutes les deux.