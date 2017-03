Ces 10 tweets qui vont vous faire penser que Val Kilmer est adorable... ou pervers

Mais outre cette amourette platonique, l'acteur raconte également de petites anecdotes croustillantes sur son passé avec pas mal de stars. Du coup, on apprend qu'il a pas mal trainé avec des stars de la chanson comme Bob Dylan ou Lou Reed, qu'il a tapé la discut' avec Brigtte Bardot et qu'il a offert des fleurs à Angelina Jolie. Rien de fou, à cela, tant on sait qu'Hollywood est un tout petit milieu lorsqu'on est en tête de box-office comme il a pu l'être.





Sauf qu'en relisant ces messages, on ne sait plus très bien si Val Kilmer est un affreux jojo cynique ou bien un gentleman fleur bleue. Voici la preuve en une dizaine de tweets qu'on ne sait pas et qu'on ne saura probablement jamais la vérité à propos de ce que pense l'acteur.