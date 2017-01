Ces bébés n’auraient jamais pu naître sans George Michael

L'histoire de Lynette Gillard ressemble beaucoup à celle de Jo. En 2008, elle participe au jeu "Deal or no deal", la version britannique de "A prendre ou à laisser", et évoque les difficultés de son couple face au coût élevé des fécondations in vitro. Au lendemain de la diffusion de l'épisode, Lynette reçoit elle aussi un coup de téléphone indiquant qu'un inconnu, touché par son histoire, souhaitait lui faire don de 9000 livres sterling, soit 10.500 euros. "On m'a dit que j'avais besoin de tests sanguins pour vérifier mon système immunitaire et comprendre pourquoi toutes les FIV avaient échoué jusque-là. Mais je n'aurais jamais pu me les payer sans George", a raconté la jeune femme de 38 ans au DailyMail.