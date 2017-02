George Clooney va recevoir un César d’honneur lors de la 42e cérémonie

Elle explique lui remettre ce prix "en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur" et pour "sa générosité tant artistique que spirituelle". George Clooney, 55 ans, a reçu de multiples récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Syriana en 2006, et un Oscar du meilleur film comme producteur pour Argo en 2013. Il a également reçu deux Golden Globe du meilleur acteur, pour O' Brother des frères Coen en 2001 et The Descendants d'Alexander Payne en 2012.





Devenu célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée Urgences, il a tourné à six reprises avec Steven Soderbergh, notammment dans Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's 13 et Solaris, et quatre fois avec les frères Coen. En 2016, c'est l'acteur américain Michael Douglas qui avait reçu un César d'honneur, après trois autres Américains, Kevin Costner en 2013, Scarlett Johansson en 2014 et Sean Penn en 2015. Une belle occasion d'accueillir George Clooney à Paris !