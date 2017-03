État de santé : Michel Polnareff poursuit son producteur en diffamation et dénonce "une manipulation"

Michel Polnareff cite à comparaître le producteur le 2 mai devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le contenu d'une interview sur Europe 1 le 13 décembre, a déclaré à l'AFP son avocat Me Luc Febbraro. "Je ne suis pas en mesure de contester (l'avis médical, ndlr) mais je ne suis pas convaincu", avait-il notamment déclaré. Le chanteur a choisi ces propos "emblématiques" et tenus en direct afin de pouvoir poursuivre le producteur sans avoir à attaquer le média qui les a diffusés. Il dénonce "une campagne de dénigrement orchestrée par le producteur Gilbert Coullier" avec des propos "dits, redits et réitérés pendant des semaines", a expliqué l'avocat. Il s'agit d'"une manipulation, d'un chantage qui ne dit pas son nom, pour des raisons financières", a-t-il estimé. Il lui réclame "150.000 euros pour le préjudice moral et la même somme pour le préjudice sur l'image".