Connaissez-vous Dominique, le frère musicien de François Fillon ?

Né en 1968 au Mans, le frère cadet de l'homme politique François Fillon et de Pierre Fillon (président de l'automobile Club de l'Ouest, qui organise les 24 Heures du Mans) fait de plus en plus parler de lui. Musicien, il a publié quatre disques : Détours en 2007, Americas en 2010, As It Comes en 2012 et Born in 68 en 2014. Il a d’ailleurs créé sa chaîne YouTube sur laquelle on peut écouter toutes ses compositions.