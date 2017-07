"Corrida, non merci", le chanteur Renaud déclenche une bronca lors d'un concert dans les arènes de Nîmes

Il n'a pas usurpé son surnom de Mister Renard, car quand il s'agit de mettre un grand coup de pied dans le poulailler des conventions, Renaud répond présent. 40 ans de carrière et autant de chansons engagées, autant de combats : droits de l'homme, écologie, antimilitarisme.... C'est également un défenseur acharné de la cause animale. Ainsi, il milite depuis des années contre la corrida, peut-être l'influence de son signe astrologique, le taureau.





Sur la route depuis un an, le chanteur donnait un concert, mercredi 5 juillet, dans les arènes de Nîmes, la première place taurine de France. Un lieu ô combien symbolique pour ce militant de la première heure. Comme le raconte le Midi Libre, à peine sa première chanson terminée, le chanteur ne pouvait pas éluder le sujet : "Je sais, je vais me faire des copains...", lance-t-il, alors qu'il expose crânement à son public une tête de taureau, tatouée sur la main gauche, accompagnée des mots "Corrida, non merci".