Les petits trucs de la vie quotidienne d’un ado un peu geek, ses rapports avec ses parents ou encore ses origines roumaines : ces thèmes ont fait le succès de Cyprien, âgé de 28 ans. Quand il a commencé à poster sur internet des vidéos il y a 10 ans, Cyprien était loin de se douter qu’il deviendrait le plus gros YouTubeur de France. L’homme aux 10 millions d’abonnés et plus d’un milliard 500 millions de vues se raconte dans le portrait de la semaine.