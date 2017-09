David Beckham accompagne sa fille Harper faire ses débuts... sur les terrains de football

Harper Beckham marche dans les traces de son célèbre papa ! La petite fille de 6 ans a décidé de taper... dans un ballon rond. En effet, David Beckham a dévoilé ce jeudi les images de Harper à son tout premier cours de football ! "Il y a en a une qui est prête pour sa première leçon", a déclaré tendrement l'ex-footballeur sur son compte Facebook, vidéo à l'appui. On y aperçoit le Britannique courir en extérieur sur le gazon, main dans la main avec Harper. Et pour ses débuts dans le football, la fille de David et Victoria a sorti le grand jeu : maillot et short de sport, chaussettes hautes et chaussures à crampons. De quoi attendir les internautes, touchés par leur complicité.