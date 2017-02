Décès de Paul Walker : des e-mails laissent entendre que Porsche était au courant de défauts de fabrication sur le véhicule

A l’époque des faits, les enquêteurs avaient conclu que M. Rodas conduisait trop vite, à environ 160 km/h, et que cela lui avait fait perdre le contrôle du véhicule. En avril dernier, presque deux ans après l'acccident, le tribunal de Los Angeles avait d'ailleurs innocenté la marque d’automobile, jugeant qu’elle n’était pas responsable du drame. Mais la famille de star de la saga Fast and Furious restait persuadée que "s’il n’y avait pas eu tous ces défauts au sein du modèle Porsche Carrera Gt, Paul Walker serait encore en vie aujourd’hui". Et trois ans après sa disparition, de nouvelles révélations semblent indiquer que la marque allemande avait bel et bien connaissance des défauts de fabrication sur ce modèle.