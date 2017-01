Découvrez le fils caché de Michael Youn et François-Xavier Demaison

Le monde réserve parfois de bien drôles surprises. Les derniers à s’en être rendus compte sont les comédiens et humoristes François-Xavier Demaison et Michael Youn. Les deux hommes ont trouvé leur croisement parfait, le fils qu’ils n’ont jamais eu en quelque sorte. Mais qu’ils considèrent comme tel au final.





Ainsi, dans un tweet posté le 5 janvier, Michael Youn a décidé de présenter au monde sa descendance et celle de l’interprète de Coluche au cinéma. "François-Xavier et moi-même avons décidé d’avouer la vérité : oui, David Simard est bien notre enfant". Le second père de cette union n’a pas hésité une seule seconde à renchérir sur la découverte de son ami. "Inutile de nier ! OUI j’avoue", a-t-il ainsi répondu sur Twitter. Et il faut bien se rendre à l’évidence. Sur la photo postée initialement par Michael Youn, la ressemblance entre David Simard et les deux comédiens est frappante. Il ne s’agit pourtant ni d’un effet d’optique, ni d’un montage Photoshop. Une simple recherche sur Google permet de se rendre compte que cette ressemblance est belle et bien réelle.





Après avoir été contacté par le Huffington Post, David Simard, philosophe, sexologue et enseignant à l’université Paris-Est Créteil, a répondu aux deux comédiens. "On me le dit tellement souvent que je vais finir par me poser des questions", a-t-il ainsi plaisanté.