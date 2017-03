Découvrez Lynda Lopez, la petite sœur (journaliste) de Jennifer Lopez

3 C'est une source d'inspiration pour Jennifer Lopez

En août 2008, elle donne naissance à son premier enfant, une petite fille nommée Lucie Wren Lopez-Goldfried. Après sa rupture avec son petit ami Adam Goldfried, elle devient mère célibataire, et devient une source d'inspiration pour sa grande soeur. " En 2013, Jennifer Lopez déclare a Cosmopolitan : "Je l'aime et la respecte tellement. Je lui demande tout le temps si elle a besoin de quelque chose, et même si elle me dit non, je sais qu'elle est épuisée. Elle est seule, et n'a pas l'aide que je reçois. Je veux que tout le monde sache que je la respecte plus que tout".