Décret de Trump : un acteur tweete une photo des victimes du Bataclan après les critiques de la France

Comme si cela ne suffisait pas, James Woods publie un article de Fox News, toujours sur l'immigration, et ajoute en commentaire : "La France et l’Allemagne s’unissent face au décret de Trump. Leurs nations se noient dans le sang de leurs propres citoyens". Indignés, les internautes n’ont pas hésité à l’insulter et à signaler son tweet pour qu’il soit supprimé. A quoi l'acteur a répondu en bloquant par dizaines les utilisateurs du réseau qui l'invectivaient.