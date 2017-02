Des photos retrouvées montrent Marilyn Monroe enceinte d’Yves Montand

Les images sont aussi troublantes qu’émouvantes. Nous sommes en juillet 1960 : une Marilyn Monroe radieuse pose dans les rues ensoleillées de New York. Ces clichés, pris par son amie Frieda Hull, passeraient inaperçus s’ils ne montraient pas le ventre légèrement arrondi de l’actrice. Le ventre d’une femme enceinte de 3 ou 4 mois.





Si ces images ne paraissent qu’aujourd’hui, c’est grâce à la discrétion de Frieda Hull, décédée en 2004. Ses archives n’ont été vendues aux enchères qu’en novembre dernier, à Hollywood. Tony Michaels, ancien ami et voisin de madame Hull, a acheté ce lot de six photographies en toute connaissance de cause : il avait été mis dans la confidence.