Désolé mais Miss Univers n’est (toujours) pas un cœur à prendre

C’est la plus belle femme de l’univers. Et évidemment, depuis dimanche soir, Iris Mittenaere compte encore plus de prétendants qu’elle n’en avait déjà. Sauf que la reine de beauté planétaire de 24 ans n’est pas intéressée. Interrogée lundi soir sur RTL, elle a mis, depuis Manille aux Philippines, un râteau à tous ceux qui y croyaient encore : "Et non je ne suis pas un cœur à prendre, mon cœur est déjà pris", a répondu la première Miss Univers française depuis 1953.





Preuve que l’histoire d’amour qu’elle vit avec son petit ami prénommé Mathieu - et qu’on avait découvert lors de son élection en tant que Miss France -, a survécu à son année de Miss. Mieux, l’idylle devrait perdurer même si, en juillet dernier, elle n'avait pas caché que l'éloignement était difficile à vivre pour son couple.





Car si Iris Mittenaere s'apprête à vivre loin de son Pas-de-Calais natal, le jeune homme, également étudiant en chirurgie dentaire, serait "très content", assure Iris Mittenaere qui se prépare à une année de folie à New York.