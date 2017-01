Angelina Jolie et Brad Pitt signent un accord de confidentialité concernant leur divorce

Ce lundi 9 janvier, Angelina Jolie a annoncé à US Weekly qu’elle acceptait finalement de signer un accord de confidentialité concernant son divorce avec Brad Pitt. L’objectif : "Protéger la vie privée de leurs enfants et de leur famille en gardant tous les documents du divorce confidentiels et en collaborant avec un juge privé pour prendre les décisions juridiques nécessaires, et pour faciliter la résolution expéditive de tous les problèmes qui n'ont pas encore été réglés". Le communiqué conclut : "Les parents s'engagent à agir en tant que front uni pour provoquer le rétablissement et la réunification". Un accord qui permettrait au couple d’aller jusqu’au bout de leur procédure de divorce, en toute intimité.