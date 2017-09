"Dynastie" : Gordon Thomson (Adam Carrington) fait son coming-out

Autre raison : la notoriété de la série et la pression d'Hollywood. "Pourquoi je n'ai pas fait de coming out, vous voulez rire ? La série, l'époque, le fait que j'avais un rôle principal...Non, non, non. Rock Hudson (qui a joué dans Dynastie, ndlr) n'a fait son coming out que lorsqu'il est tombé malade. C'était une époque complètement différente. Richard Chamberlain, que je ne connais que très peu, a eu la bonne attitude selon moi", analyse-t-il.





"Si vous pouvez jouer les rôles principaux, pourquoi faire votre coming-out ? Vous n'en avez pas besoin. La moitié du public est féminin et la plupart de ces femmes sont hétéros. Quand vous jouez dans une série comme "Dynastie", vous êtes forcément une source de fantasme", poursuit-il.