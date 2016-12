Dress code, menu, plan de table... : au fait, comment la famille royale britannique fête-elle Noël ?

Les fêtes de Noël sont l'occasion pour la famille royale d'être réunie au grand complet. Enfin presque cette année. On sait déjà que le prince William, Kate Middleton et leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte seront un peu plus à l'ouest, à Bucklebury, chez les Middleton. Le prince Charles et Camilla répondront bien présents. Idem pour le prince Harry (sans sa petite amie Meghan Markle), ses cousines les princesses Beatrice et Eugenie et leur père le prince Andrew.





S'ajoutent à la liste la princesse Anne, ses enfants Peter et Zara accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants, le prince Edward, son épouse Sophie et leurs deux enfants. L'ambiance risque toutefois d'être triste ce week-end, Zara et Mike Tindall ayant annoncé ce samedi la fausse couche de la jeune femme, enceinte de plusieurs mois de son deuxième enfant.