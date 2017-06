"Elles crachent au visage de l'art" : le manager des Doors se paie les sœurs de Kim Kardashian et leurs t-shirts non autorisés

Publicité, clan Kardashian et polémique. On prend les mêmes et on recommence. Après le désastreux bad buzz Pepsi sur fond de violences policières et tensions raciales, puis l'annulation du pas si luxueux Fyre Festival dans les Bahamas, dont elle avait fait la promotion, voilà Kendall Jenner embourbée dans un nouveau scandale. C'est avec sa benjamine Kylie que la mannequin partage cette fois-ci les torts.