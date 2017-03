Elton John a 70 ans : flashback sur ses plus grandes excentricités

Né le 25 mars 1947, Elton John, alias Reginald Kenneth Dwight, a 70 ans ce samedi 25 mars. Et, avec plus de 250 millions d'albums écoulés en bientôt 50 ans de carrière discographique, il n'a plus rien à prouver. De sa formation de pianiste classique à l’Académie royale de musique de Londres, jusqu’à son triomphe sur la scène pop, avec une incroyable série de tubes (Sorry seems to be the hardest word, I’m still standing ou la musique du Roi Lion), c'est peu dire que la star a marqué l'inconscient musical collectif.





Après avoir défrayé la chronique pendant des années avec ses addictions, ses crises de boulimie et ses tenues extravagantes, il est désormais un père comblé avec deux fils et un mari heureux, depuis son union en 2014 avec son partenaire de longue date, David Furnish, scellée après la légalisation du mariage gay en Angleterre.





Aussi, pour fêter son anniversaire, au lieu de faire une sélection de ses plus grands hits, nous avons trouvé plus amusante l'idée de collecter dix anecdotes faisant de la pop star, devenue familier de la famille royale, un indiscutable paragon de l'excentricité.