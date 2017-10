Mention "photo retouchée" obligatoire sur les publicités : retour sur 7 fabuleuses histoires de Photoshop

Pas besoin de remonter tellement plus loin dans le temps pour tomber sur une autre polémique, plus franco-française, à propos de l’affiche du festival de Cannes en mars dernier. A peine dévoilée, l'affiche avait fait parler. Si beaucoup de cinéphiles se réjouissent d'une composition "réussie", colorée et vive, nombreux sont ceux qui pointent des différences flagrantes entre l'affiche et la photo originale, prise à Rome en 1959. La taille de Claudia Cardinale, sa cuisse gauche et ses mollets ont largement fondu.