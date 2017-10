"La peur l'excite" : Emma de Caunes raconte avoir été harcelée sexuellement par Harvey Weinstein

L’histoire est racontée par le New Yorker, ce mardi. Elle se passe en 2010. Emma de Caunes a rencontré Harvey Weinstein lors d’une soirée au festival de Cannes. Quelques mois après, il l’invite à un déjeuner au Ritz à Paris, pour parler travail. Le producteur lui confie qu’il va produire un film avec un réalisateur éminent, qu’il compte tourner en France et a un rôle féminin fort. Ce film, lui dit-il, est une adaptation d’un livre. Mais il ne se souvient pas du nom du livre, qui est dans sa chambre. Emma De Caunes doit filer, mais il insiste pour qu’elle monte récupérer le livre. Elle le suit. En arrivant, Emma de Caunes reçoit un appel, décroche. Harvey Weinstein va dans la salle de bain. "Quand j’ai raccroché le téléphone, j’ai entendu la douche couler", raconte Emma de Caunes au New Yorker. "Je me suis dit, mais que fiche-t-il à prendre une douche ?"





Harvey Weinstein est sorti, nu, avec une érection. Il lui a demandé de s’allonger sur le lit, et dit que beaucoup de femmes l’avaient fait avant elle. "J’étais pétrifiée", dit Emma de Caunes. "Mais je ne voulais pas lui montrer que je l’étais, parce que plus j’avais peur, plus il était excité. C’était comme un chasseur avec un animal sauvage. La peur l’excite." Emma de Caunes dit au producteur qu’elle va partir, et il panique. "Il m’a dit : nous n’avons encore rien fait ! C’est comme dans un film de Walt Disney." Tremblante, Emma de Caunes claque la porte. Au cours des jours suivant, Harvey Weinstein l’appelle sans relâche, et lui envoie des cadeaux, répétant qu’il ne s’est rien passé.