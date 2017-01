Emma Stone n’est pas son vrai nom, comment s’appelle-t-elle vraiment ?

L’actrice confie qu’elle avait opté pour une autre identité. "Demander à une fille de 16 ans de choisir un nom est un processus très intéressant car je me suis dit que je serais Riley. Mon nom serait Riley Stone. Et mon nom a été Riley Stone pour six mois environ". Toutefois, elle ne s’est jamais vraiment habituée à son nouveau prénom et cela lui a causé quelques déboires en tournage. Emma Stone raconte : "J'avais un petit rôle dans la série Malcolm et on appelait 'Riley, Riley', et je n'avais pas la moindre idée de qui ils parlaient. Ils étaient là : 'Hey, on a besoin de toi sur le plateau'. J'ai réalisé que je n'étais pas Riley, que je ne pouvais pas être Riley". La jeune adolescente a donc décidé de changer une nouvelle fois de nom : "Emma, c'était plus proche d'Emily".





Si aujourd’hui, elle s’est habituée au doux prénom d’Emma, l’actrice ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière professionnelle sous sa véritable identité, Emily Stone.