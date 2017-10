EN DIRECT - Affaire Weinstein : l'acteur Mickey Rourke compatit avec le producteur déchu

CONFESSION





"Il faut qu’on parle d’Harvey." Dans un long billet publié sur Facebook, depuis passé en privé, et repris par le site Deadline, le scénariste Scott Rosenberg, auteur notamment des films Beautiful Girls, High Fidelity, évoque longuement la complexité du système Harvey et Bob Weinstein. Il explique que tout Hollywood en profitait, et dénonce l’hypocrisie des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des journalistes et des politiques. "Tout le monde savait, putain. Je le sais, j’étais là", écrit-il.





"Je lui dois ma carrière", confesse-t-il. "Pas qu’il violait. Non, ça nous ne l’avons jamais entendu. Mais nous étions conscients d’un type de comportement agressif qui était épouvantable. Nous connaissions la faim de l’homme, son appétit. Et, il faut le noter : beaucoup succombèrent à ses charmes encombrants, volontairement, ce qui ne pouvait que l’inciter à jeter son filet fétide encore plus largement."





Pourquoi n’avoir rien dit ? "Harvey nous faisait vivre la grande vie", écrit le scénariste. "Il produisait nos films. Nous invitait aux Golden Globes. Nous présentait Al Gore. Nous emmenait faire la fête avec Quentin [Tarantino] et Uma [Thurman]." "Nous avons récolté les récompenses, profité de ce monde merveilleux, et fermé nos bouches." Il rappelle aussi que les victimes "ne parlaient pas." Et puis "c’est pathétique de dire ça, mais qu’aurions-nous dû faire ? Les autorités ? Quelles autorités ? La presse ? Harvey possédait la presse."

"Désolée et honteux", le scénariste appelle tout le monde à faire son mea culpa, "au lieu de se cacher derrière une fausse indignation" : "Je sais qui vous êtes", termine Scott Rosenberg. "J’étais là, avec vous. Et everybody fucking knew".