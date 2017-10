EN DIRECT - Affaire Weinstein : en larmes, l'actrice Heather Kerr détaille comment le producteur l'a agressée

DEPARDIEU





Gérard Depardieu était ce mercredi l’invité exceptionnel de la Bande Originale sur France Inter pour la promotion de sa tournée "Depardieu chante Barbara". Au cours de sa carrière, l'acteur français a croisé Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien qui est aujourd'hui accusé d'agressions sexuelles, il le raconte à Nagui :





"Je connais bien le Weinstein en question, je lui ai tiré les cheveux un jour. Je produisais le film de Nick Casavetes Unhook the Stars (Décroche les étoiles, 1996) et nous avions une série de films à faire avec lui dont le She’s So Lovely (1997) avec Sean Penn et Robin Wright. C’était le dernier film écrit par John Casavetes. Nick voulait faire le film, mais c’était distribué par Miramax. Je m’aperçois qu’il nous avait fait un accord où il nous volait carrément."





Et de poursuivre : "Il était chez Robert de Niro. Je vais voir Harvey dans son bureau. Il me dit : 'How are you doing ?'. Mais je ne comprends pas. Je n’aime pas l’anglais. Au moins avec le russe je me débrouille. Et là, j’étais tellement énervé que je suis passé derrière son bureau. Je lui ai dit : "Harvey, si tu fais quelque chose, tu vois mes deux doigts : ils te crèvent les yeux ! Tu touches une chose à ta parole donnée, je te crève les yeux et je te tue."