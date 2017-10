EN DIRECT - Affaire Weinstein : Macron "a engagé les démarches" pour lui faire retirer sa Légion d'Honneur

Le scandale Weinstein n'en finit plus de grossir. Après avoir été accusé par un petit nombre d'actrices et professionnelles du cinéma d'agressions sexuelles et de viols, le producteur hollywoodien est de plus en plus l'objet d'accusations toujours plus nombreuses. De grands noms du cinéma américain (Angelina Jolie, Rose McGowan, Ashley Judd...) ou français (Judith Godrèche, Léa Seydoux, Emma de Caunes) ont témoigné des pressions que le producteur leur a fait subir pour obtenir ou essayer d'obtenir des faveurs sexuelles. Dans le même temps, c'est aussi le silence assourdissant observé durant toutes ces années qui pose question, alors que le cénacle hollywoodien, et des noms pour le moins ronflants (Ben Affleck, Matt Damon...), sont accusés d'avoir couvert les agissements du magnat.