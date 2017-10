EN DIRECT - Scandale Weinstein : Harvey démissionne du conseil d'administration de sa société

Kate Winslet n'a pas remercié Harvey Weinstein lors de son discours aux Oscars en 2009. Le film "The Reader", qui lui a valu la petite statuette, était pourtant produit par le magnat d'Hollywood. "Je me suis souviens qu'on m'a dit de le remercier. Et je me souviens m'être retournée et avoir "Non, non je ne le ferai pas". Et ça n'a rien avoir avec le fait de ne pas être reconnaissante. Si les gens se comportent mal, pourquoi est-ce que je le remercierai ?", a-t-elle déclaré au Los Angeles Times.