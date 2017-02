Enceinte de jumeaux, Beyoncé renonce au festival de Coachella

Une décision prudente sur avis médical. Après avoir annoncé qu'elle attendait des jumeaux il y a quelques semaines, et quelques jours après sa prestation éblouissante aux Grammy Awards, la chanteuse a besoin de repos. On se doutait bien que pour le festival de Coachella les 15 et 22 avril prochains, la chanteuse devait préparer quelque chose en adéquation avec son état. Et si on se disait qu'elle n'allait pas se démener et danser en remuant les fesses frénétiquement durant deux heures, ses médecins ont tout simplement décidé de la mettre au repos pour les prochains mois.