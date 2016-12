Encore trop affaiblie par un "gros rhume", Elizabeth II manque sa première messe de Noël en 28 ans

Ce vilain virus avait déjà contraint Elizabeth II et son époux le prince Philip, lui aussi touché, à décaler d'une journée leur départ pour leur propriété de l'est de l'Angleterre. Le duc d'Edimbourg était bien là, ce dimanche matin, lors de la traditionnelle marche de la famille royale britannique vers l'église au côté de l'ensemble du clan Windsor. Pour le service privé de 9h, il a mené les troupes avec le prince Charles et Camilla, emmitoufflée dans une grosse écharpe. Ils étaient suivis du prince Edward, de sa femme Sophie et de leurs enfants. Le prince Harry, ses cousines Beatrice et Eugenie, et bien d'autres ont également été photographiés. Tous sont ressortis pour le service public de 11h. Manquaient à l'appel les Cambridge, Kate, William, George et Charlotte ayant choisi de passer le réveillon chez les Middleton.