Endométriose : opérée, Laetitia Milot rassure ses fans depuis son lit d'hôpital

L'actrice a confié à ses fans avoir subi une opération, et que cette dernière s'était parfaitement bien passée. Tout sourire malgré les traits fatigués, la jeune femme a ensuite remercié les équipes du CHU de Rouen, où elle a été prise en charge. "Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra", peut-on lire sur son compte Facebook.