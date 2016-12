Enora Malagré conspuée sur Twitter après son clip maladroit pour la prévention routière

Dans l’extrait vidéo de cette campagne intitulée "Osez dire non !", l’animatrice de 36 ans raconte comment, après une soirée où l’alcool coulait à flots, elle et plusieurs de ses amis ont refusé de monter dans la voiture d’un camarade éméché qui tenait absolument à prendre le volant et à les ramener.





"On dit non une fois, deux fois, trois fois... et on est contents de dire non. Parce qu’aujourd’hui on est en vie. Et lui, malheureusement, sur le trajet, ben il est mort." Sauf qu’en lieu et place du courage qu’elle revendique, les internautes ne voient qu’une absence de lucidité, celle d’empêcher celui qu’elle qualifie de "pote" de monter en voiture…