États-Unis : Chelsea Clinton prend la défense de Barron Trump

Barron Trump pourrait bien devenir aussi connu que son père. Et pour cause, s’il se fait beaucoup remarquer du haut de ses 10 ans, c’est en particulier pour son comportement jugé étrange par les médias et les internautes. Ses bâillements à répétition, son manque d’équilibre ou encore son manque de réaction lors des représentations officielles ne sont pas passés inaperçus. Une animatrice américaine, Rosie O’Donnell, a même accusé Barron d'être autiste en novembre dernier.