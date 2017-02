"Guerre des toilettes" : Jackie Evancho, la chanteuse de l'investiture, interpelle Trump sur les droits des transgenres

"Je suis évidemment très déçue par la décision du président de laisser la question des toilettes transgenres aux Etats", a tweeté l'adolescente de 16 ans en utilisant le hashtag #sisterlove, "amour entre soeurs". Car son aînée Juliet, 18 ans, est née Jacob. Elle a entamé sa transformation alors que Jackie enregistrait son deuxième album. "J'ai une famille qui me soutient tellement", avait écrit Juliet dans un article poignant pour Teen Vogue en décembre dernier. "Ma soeur Jackie m'a même dédié sa version de "All of the stars" et a raconté mon histoire dans le clip qui accompagnait la chanson", avait-elle souligné.