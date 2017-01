Etats-Unis : Joshua Kushner, le beau frère d'Ivanka Trump, a défilé lors de la Women's March de Washington

Joshua Kushner est le petit frère de Jared Kushner, le nouveau conseiller spéciale de Trump à la Maison-Blanche. Esquire lui tirait le portrait en août dernier et affirmait que ce dernier n'était en rien un partisan de Trump. Démocrate de longue date selon les médias américains, Joshua Kushner est, comme son frère, un homme d'affaires averti, diplômé de Harvard et entrepreneur. Il a monté des sociétés dans le secteur de la santé et en novembre dernier avait pris position en faveur de l'ObamaCare : "Chez Oscar Health (sa société, ndlr), nous pensons que tous les Américains méritent un système de santé digne de ce nom qui prend en charge des soins de qualité et abordables pour tout le monde", écrivait-il.