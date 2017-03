Etats-Unis : Melania et Donald Trump feraient chambre à part

Depuis qu'elle est devenue First Lady le 20 janvier, Melania Trump se fait extrêmement rare lors des événements officiels et n'aurait pas mis un pied à Washington depuis plusieurs semaines. L'ancien mannequin de 46 ans n'a jamais voulu de ce rôle de Première dame, raconte US Weekly. "Elle n'est intéressée ni par Donald, ni par sa fonction de président ni par tout ce que celle-ci peut concerner", ajoute une source. Ce qu'elle veut, c'est "avoir affaire le moins souvent possible à Donald Trump".





Selon Us Weekly, le couple sourit et se tient par la main devant les caméras et les photographes, mais sitôt les projecteurs éteints, Meliana Trump cesserait de jouer la comédie. Un représentant de la maison blanche a toutefois démenti, reprochant à US Weekly de colporter les "récits fictifs de sources anonymes". Toutefois, le scénario raconté par l'hbedomadaire rappelle cette vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux, où Melania Trump semblait afficher un sourire forcé lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Sur Twitter, le hashtag #FreeMelania qui s'était répandu comme une traînée de poudre, dénonçait par ailleurs la goujaterie de Donald Trump à l'égard de sa femme.