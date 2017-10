"Je n'en avais jamais vraiment parlé" : Frankie Muniz, l'acteur principal de la série Malcolm, confie perdre la mémoire

Et c’est en tant que candidat de la 25e saison "Dancing With the Stars", outre-Atlantique, que le trentenaire a tenu à en parler. "Je ne suis pas vraiment sûr de comment ma perte de mémoire a commencé. J'ai eu neuf commotions cérébrales et mon lot de mini-AVC. Je ne suis jamais allé chez le médecin pour lui demander pourquoi je n'avais plus de mémoire. Pour être honnête, je n'en avais jamais vraiment parlé. Cela me rend un peu triste que certaines choses ne me reviennent pas. Par exemple, je devrais me souvenir être allé en Australie. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas", a-t-il expliqué.