Fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale : l'acteur Liam McIntyre ("Spartacus") pris dans le chaos

Alors qu'Esteban Santiago, le tireur de l'aéroport de Fort Lauderdale et ancien soldat de la Garde nationale américaine, a été inculpé par le justice fédérale pour infraction à la législation sur les armes et acte de violence commis dans un aéroport, les enquêteurs n'excluent toujours pas la piste d'un acte terroriste. Esteban Santiago, 26 ans, est accusé d'avoir tiré avec un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm dans la zone des bagages à l'arrivée, tuant cinq personnes et blessant une dizaine d'autres.