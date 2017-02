Gad Elmaleh sur la scène du Carnegie Hall : ça, c’est fait

Il poursuit son american dream. Gad Elmaleh s’est produit samedi soir sur la scène du Carnegie Hall, l’une des salles les plus prestigieuses de New York, qui contient 2.800 places. Après dix-huit mois d’aventure américaine, au cours desquels il a joué en anglais son one man show "Oh my Gad" dans de nombreux Etats, ce spectacle représentait pour lui un "aboutissement".





"J’ai appris par mon producteur américain que je ferai la salle mythique Carnegie Hall. Je ressens exactement ce que j’ai ressenti le jour où on m’a annoncé que je ferais mon premier Olympia. Fierté, émotion, joie et trac", avait-il lancé sur Twitter il y a plusieurs mois. Et pour l’occasion, de nombreux proches ont fait le déplacement pour venir le soutenir, comme il l’a indiqué sur le réseau social.