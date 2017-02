George et Amal Clooney bientôt parents : le sexe de leurs jumeaux dévoilé

Il y a quelques jours, on apprenaît que George Clooney et sa femme Amal allaient enfin connaître les joies de la parenté. Si on sait qu'ils attendent des jumeaux, on ne connaît pas encore la date de l'accouchement. Mais le sexe des bébés vient d'être révélé par une source proche du couple auprès de TMZ. Le site américain révèle ainsi ce samedi que l'avocate libanaise et l'acteur américain attendraient un garçon... et une fille ! Une information déjà avancée par le magazine américain In Touch Weekly début janvier, et qui aurait rendu Amal et George "vraiment très heureux tous les deux. Ils ont l'impression d'avoir gagné le jackpot de la famille", selon un proche.





Matt Damon avait confirmé la grossesse d'Amal au micro d'Entertainment Tonight ce vendredi. "Il m'a pris à part pour me le dire, a déclaré l'acteur. J'ai failli commen­cer à pleu­rer. J'étais telle­ment heureux pour lui. Alors, je lui ai demandé : 'Elle est enceinte de combien de temps ?' et il m'a dit 'huit semaines'". Au même moment, le site Radar Online publiait des photos de la jeune femme portant un pull plutôt large pour sa garde-robe habituellement si ajustée.