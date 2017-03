George Michael est mort de "causes naturelles", selon le médecin légiste

L'annonce de sa mort avait provoqué une onde de choc mondiale. De nombreux anonymes et personnalités lui avaient rendu hommage. Son ami Elton John avait interprété leur duo "Don't let the sun go down on me" lors du premier des quatre concerts qu'il donnait à Las Vegas à l'occasion du Nouvel An. Un autre hommage lui avait également été rendu lors des BritAwards, à travers un duo virtuel avec le leader de Coldplay Chris Martin.