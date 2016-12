George Michael est mort seul, selon son petit ami Fadi Fawaz

Pour Jackie Lombart, productrice française et amie de l’artiste, c'est sûr, c'est un décès naturel : "Ce n'est pas dû à quoi que ce soit et à aucune substance, c'est une mort naturelle. C'est le cœur". Mais certain doutent de cette version. Toujours selon le site britannique, l'arrêt cardiaque est fréquent chez les héroïnomanes, et, selon une source anonyme, George Michael combattait secrètement une addiction.





La source déclare : "Il a été amené aux Urgences à plusieurs occasions. Il prenait de l'héroïne. Je pense que c'est incroyable qu'il soit resté en vie aussi longtemps". De leur côté, ses voisins commençaient à s'inquiéter et avaient peur qu'il passe Noël tout seul. D'après eux, George Michael se faisait de plus en plus discret ces derniers mois et avait changé physiquement, au point de ne pas être reconnu par les habitants de son quartier.





En attendant d'en savoir plus sur les causes de son décès, de nombreux fans, voisins et proches se rendent devant la porte de son domicile pour lui rendre un dernier hommage et y déposer des bouquets de fleurs.