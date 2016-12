George Michael : la cause de sa mort toujours inconnue après des examens "pas concluants"

L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc mondiale. Les hommages de célébrités et d'anonymes se poursuivent depuis dimanche. Cette semaine, son ami Elton John a interprété leur duo "Don't let the sun go down on me" lors du premier des quatre concerts qu'il donne à Las Vegas à l'occasion du Nouvel An. Une séquence très émouvante que les spectateurs présents ont immortalisé avec leurs smartphones.