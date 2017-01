Golden Globes 2017 : gênants ou émouvants, les 5 moments qu’il ne fallait pas manquer sur le tapis rouge

Le héros de This is us, en lice pour le Golden Globe de la meilleure série dramatique, a bien failli manquer le début de la cérémonie. La faute à une drôle de tradition. "Il y a dix ans, quand j'étais ici, j'ai dû arroser la pelouse avant de partir pour les Globes. Et à ce moment-là, je travaillais sur ma voiture. Donc c'est devenu un truc entre mes amis et moi. Tu mets ton smoking mais tu dois toujours continuer à faire des choses normales", a-t-il expliqué au micro d'Entertainment Tonight. A celui d'Access Hollywood, il raconte s'être occupé du carburateur de son véhicule juste avant de rejoindre son camarade Justin Hartley, sans mettre une goutte d'huile sur sa tenue de soirée. La preuve ? Milo Ventimiglia l'a postée sur son compte Twitter.