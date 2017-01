VIDÉO - Golden Globes 2017 : le lot de consolation de Ryan Reynolds ? Un tendre baiser d’Andrew Garfield

La meilleure réaction ? Celle d'Emma Stone. L'ancienne petite amie d'Andrew Garfield, qu'elle a rencontré sur le tournage de Spiderman, n'en est toujours pas revenue. "Quand vous avez gagné, il y a eu un baiser entre Ryan et Andrew Garfield", lance le journaliste de ET à Ryan Gosling. "Non, ils ne se sont pas embrassés ? Ils l'ont fait !", lâche alors dans son dos celle qui a remporté son premier Golden Globe. Les principaux intéressés ne se sont eux toujours pas exprimés.