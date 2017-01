Golden Globes : comment un problème de chaise a bien failli gâcher la soirée de Sylvester Stallone

Une chaise a par la suite été rajoutée à la table. Trop tard sans doute pour les Stallone qui ont préféré rester où ils étaient. L'épisode n'a pas démoralisé Sylvester Stallone qui, quelques minutes plus tard, était souriant au moment de retrouver Apollo Creed pour remettre le prix du meilleur drame. De drame, il n'y en a pas eu même si Rocky et Casey Affleck ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Un peu plus tard dans la soirée, le lauréat du Golden Globe du meilleur acteur dans un drame a bien essayé de s'excuser. Sans succès. Une version contestée par le porte-parole de l'acteur de 70 ans qui assure, face à "cette rumeur intéressante", que son patron a passé "une super soirée en famille et entre amis".