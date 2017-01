Guillaume Canet et les "gros porcs" de Strasbourg

Très actif sur les réseaux sociaux, la vidéo de Guillaume Canet a fait plus de 3 million de vues et plus de 28 000 partages. A la fin de son "reportage", il conclut : "Je voudrais dire à ces porcs que se sont vraiment des gros porcs". Bien entendu, cette séquence a rapidement fait parler d’elle. Résultat : Paul Meyer, l’adjoint au maire de Strasbourg, a choisi de lui répondre. Après l’avoir remercié pour "cette interpellation citoyenne", l’élu assure que ce "post sera un appui supplémentaire pour sensibiliser et conscientiser ceux qui par mépris ou suffisance souillent notre environnement et nos espaces publics".